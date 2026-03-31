ULTIME NOTIZIE 31 MARZO 2026

Jake La Furia costruisce veicoli Lego con i bambini a Milano

Milano, 31 mar. (askanews) - Milano, 31 mar. (askanews) - In un contesto di periferia creativa e di interessante ampliamento dei confini un po' stereotipati di Milano, Lego Italia ha organizzato un pomeriggio dedicato ai set di veicoli di tutti i tipi con un ambasciatore particolare, il rapper Jake La Furia, che ha incontrato dei bambini e con loro, nonostante un vento insistente, ha montato i set Lego dedicati ad auto o a bolidi da corsa. Nello storico centro di aggregazione Barrio's, nel quartiere Barona, tra teatri e murales dedicati alle donne partigiane, La Furia ha giocato con i bambini e ha raccontato di sé e della passione per i mattoncini Lego. "Ho iniziato da bambino - ha detto il rapper ai ragazzi - perché anche a mio padre piaceva fare i set Lego, quindi mi ha trasmesso questa passione da piccolissimo".

Il cantante è ambassador della campagna dedicata proprio ai set dei veicoli, che ha l'onomatopeico claim "Click, click, vroom", che vuole riassumere il piacere del montaggio e poi il fascino della velocità. Ma l'incontro con i bambini è stato anche l'occasione per parlare di musica e vita."C'è una canzone che avresti voluto scrivere tu?", ha chiesto una bambina. "Tantissime - ha risposto Jake - una dei Beatles magari". "Quale?", ha insistito la piccola. "Lei it be".

Immaginare La Furia come una dei Ragazzi di Liverpool è divertente e, nella luce di questo pomeriggio suburbano, sembra anche possibile. Del resto la creatività corre con le costruzioni, con la musica, e anche con la fantasia.

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