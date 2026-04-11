Jaafar Jackson è "Michael": nessuna paura sul set, ero pronto

Roma, 11 apr. (askanews) - Si è tenuta a Berlino la prima internazionale di uno dei film più attesi di quest'anno, "Michael", sulla storia della leggenda della musica Michael Jackson. Fan, sosia, tantissimi giovani hanno aspettato gli attori del film che arriverà nei cinema italiani il 22 aprile. "Michael" è diretto da Antoine Fuqua, sceneggiato da John Logan e ad interpretare il celebre cantante c'è suo nipote, Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, uno dei celebri Jackson Five.

Il film racconta la storia di Michael Jackson ma anche della sua famiglia, in particolare il rapporto con il padre padrone: nella prima parte della sua vita il cantante attraversa un vero e proprio percorso di emancipazione e quello che emerge è soprattutto il suo lato più fragile.

Il regista ha definito così Michael: "Una persona di grande sensibilità, molto spiritosa, un giocherellone, credo che la gente si divertirà", mentre il giovane Jaafar ha rivelato: "Le cose che abbiamo in comune? L'amore per gli animali, per la musica ad alto volume, ad un livello tale che la senti nelle ossa, direi. Ci ho messo talmente tanto impegno a preparare questa parte che non ho avuto paura quando sono arrivato sul set, sapevo di essere pronto. Avevo studiato così a lungo che non vedevo solo l'ora di iniziare".

"Michael" è solo il primo capitolo del racconto su questa grande icona, poi un secondo film esplorerà un'altra fase della sua vita.