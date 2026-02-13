ULTIME NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

J-Ax: "Mattarella ha riconosciuto importanza musica pop per il Pil"

Roma, 13 feb. (askanews) - "Il Presidente Mattarella ha riconosciuto che la musica pop è parte importante del pil quindi è stato bello sentirselo dire in un paese dove molte volte il mestiere che facciamo anche non viene riconosciuto. Ma invece richiede disciplina e fatica ed è bello che il Presidente lo abbia riconoscuto". Così J-Ax al termine dell'incontro al Quirinale, dove il Capo dello Stato ha incontrato gli artisti e i conduttori del prossimo Festival di Sanremo. "Davanti a lui ho tolto il cappello, non lo avrei fatto per nessun altro" ha aggiunto.

