ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Italy Now arriva a New York, l'Italia oltre la cartolina

New York, 14 ott. (askanews) - Italy Now, la testata dedicata all'Italia che pubblica in dieci lingue ed è letta in 113 Paesi, è stata presentata nella sede newyorkese di Campari Group. Davanti a un pubblico di giornalisti, diplomatici, imprenditori ed esponenti della comunità italoamericana, le co-fondatrici e condirettrici Alina Trabattoni e Sabina Castelfranco hanno presentato il progetto originalmente lanciato a Roma il 10 giugno 2026 alla Stampa Estera, fedele alla sua promessa editoriale: l'autenticità è il nuovo lusso.

In apertura della presentazione, Italy Now ha annunciato una nuova partnership con Askanews, che si affianca all'accordo con La Voce di New York e America Oggi, principali testate in lingua italiana di New York, come media partner della testata negli Stati Uniti.

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