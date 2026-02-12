Italianità e tracciabilità al centro della filiera del vino

Roma, 12 feb. (askanews) - Attenzione alle materie prime, curiosità su tracciabilità, origine certa ed ingredienti riconoscibili e maggiore interesse nel ricercare prodotti italiani e sostenibili anche a costo di pagarli di più. Sono queste le principali richieste del consumatore italiano che si avvicina ad una filiera produttiva, richieste che emergono anche nel settore vinicolo. Secondo Coldiretti, nel 2022 l'Italia ha importato oltre 250 mila tonnellate di saccarosio da paesi extra-UE, una quota significativa finita proprio nel settore del vino (fonte: Coldiretti - Report su importazioni agroalimentari 2023). Ma se l'uva è italiana, perché non dovrebbe esserlo anche lo zucchero? Queste le parole dell'esperto Maurizio Cambrea, Naturalia Ingredients:

"Ci auspichiamo che nel tempo la nostra italianità, compreso anche gli ingredienti tra cui gli zuccheri, trovino sempre maggiore spazio e maggiore attenzione sia dai produttori, così come questa può essere una risposta idonea alla esigenza dei consumatori che sono sempre più attenti di fatto ad avere un'etichetta più trasparente e anche a scegliere un prodotto che abbia all'interno ingredienti certificati sia per l'origine che per la qualità e che in qualche modo garantiscano un'identità di un prodotto 100% italiano".

Dopo il boom del biologico e del "senza solfiti", oggi la sfida si gioca sugli ingredienti tecnici, compresi gli zuccheri usati per le pratiche di arricchimento, dolcificazione e spumantizzazione. Un'indagine condotta da Wine Intelligence evidenzia, proprio, come il 45% dei wine lovers tra 25 e 45 anni consideri, di fatto, "molto importante" conoscere l'origine degli ingredienti secondari.

"Esporre al consumatore una piena chiarezza sugli ingredienti utilizzati e soprattutto sull'origine, che è un elemento sia di qualità soprattutto per gli italiani, ma anche di garanzia della provenienza e di come questo ingrediente sia stato trattato lungo tutta la filiera è un elemento fondamentale per poter vendere ancora una volta in modo magari differenziante il proprio prodotto a un mercato e a un consumatore oggi giovane, ma che quindi rappresenta il futuro di questo settore, sempre più attento e sempre più alla ricerca di un prodotto di qualità". Ha così concluso Maurizio Cambrea, Naturalia Ingredients.