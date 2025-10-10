ULTIME NOTIZIE 10 OTTOBRE 2025

Italiani in viaggio: mercato stabile, cresce il turismo organizzato

Rimini, 10 ott. (askanews) - Mercato turistico complessivamente stabile ma con segnali di crescita per il turismo organizzato. È quanto emerge dai dati dell'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano, presentato a TTG Travel Experience di Rimini. L'hospitality raggiunge i 38,2 miliardi di euro, senza variazioni di rilievo rispetto al 2024, mentre i trasporti crescono del 5%. Per la prima volta la ricerca introduce un'analisi quantitativa del turismo organizzato, che vale tra i 6,2 e i 6,5 miliardi di euro, con il tour operating in aumento del 7% e le agenzie leisure del 4%.

Un comparto in tenuta, ma ancora segnato da forti differenze di accesso, come spiega Domenico Pellegrino, amministratore delegato del Gruppo Bluvacanze: "Esiste sicuramente una forbice tra fenomeni inflattivi e potere d'acquisto dei consumatori. Abbiamo fasce di popolazione che non riescono ad accedere alle aree più qualificate del turismo, principalmente quello che noi chiamiamo turismo organizzato. Oggi è in corso una grande riorganizzazione dei processi per venire incontro a queste nuove esigenze e trovare formule che siano compatibili senza rinunciare ovviamente alla qualità".

Per rendere il turismo organizzato più accessibile, afferma Pellegrino, servono economie di scala e innovazione tecnologica. "I grandi gruppi applicano logica industriale, economia di scala, capacità di combinazione di elementi che tendono ad ammortizzare i processi inflativi che sono comunque non all'interno della filiera ma all'esterno. E dall'altro lato esistono delle soluzioni che, grazie anche alla tecnologia, ci permettono di efficientare i processi e quindi di proporre soluzioni di vacanza che non rinunciando alla qualità determinano quello che gli americani chiamano il value for money. Quindi un prodotto in effetti compatibile a tutte le tasche, ma che non perda mai i caratter qualificanti che possiede."

Digitalizzazione, formazione e collaborazione restano le priorità per il futuro. "Digitalizzazione significa anche un approccio digitale al settore - osserva Pellegrino - che vuol dire non subire i fenomeni tecnologici come quelli dell'intelligenza artificiale, ma dominarli e renderli strumento attivo a disposizione dei consumatori, ma anche nel backend delle aziende per creare efficienza. La formazione deve puntare agli aspetti tecnici ma deve valorizzare l'elemento umano, la componente che non è soltanto empatica, esperienziale, ma anche professionale e che rende questo tipo di acquisto un acquisto emozionale, ma anche legato poi agli aspetti tecnici. Ripeto, l'elemento umano è il fattore distintivo"

Per Bluvacanze il futuro del turismo passa dall'equilibrio tra tecnologia, persone e valore del viaggio.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi