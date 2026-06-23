Italiani e finanza: il rapporto tra risparmi e investimenti

Roma, 10 giu. (askanews) - L'Italia è un Paese storicamente noto per la sua scarsa propensione al rischio finanziario. E, stando alla sesta edizione dell'Osservatorio "Change Lab Italia 2030" di Groupama Assicurazioni, sembra che tale abitudine non sia cambiata. Tra i tanti spunti interessanti emersi dall'indagine "Soldi, Soldi, Soldi: l'Italia e l'educazione finanziaria che non c'è", emerge la percentuale di popolazione che vorrebbe l'educazione finanziaria nelle scuole, ben il 67.7%.

L'intervista a Pierre Cordier, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Groupama Assicurazioni: "Come nelle edizioni precedenti, l'Osservatorio è stato molto onesto e lucido da parte degli italiani, che ritengono di essere un popolo di risparmiatori ma allo stesso tempo evidenziano una mancanza di cultura finanziaria."

A frenare il passo, però, non sono solo la carenza di conoscenze (29,8%) o la limitata disponibilità economica (40,2%), ma un rapporto con il denaro che continua a restare confinato nella sfera domestica.

"È necessaria la presenza di un team dedicato ad accompagnare i clienti in questa mutazione verso la competenza finanziaria. Servono delle persone in grado di ascoltare, interpretare i bisogni ma anche orientare il cliente nella miriade di soluzioni possibili. Tutto ciò, si costruisce attorno alla vita reale di persone reali, che hanno priorità, necessità, progetti e fragilità."

L'Italia procede, dunque, a due velocità: un presente paralizzato dall'incertezza - dove il 45,9% dei cittadini è privo di qualsiasi protezione contro i grandi imprevisti - e un futuro che punta sulla tecnologia.

"L'intelligenza artificiale è un'alleata che non sostituirà la persona umana. Come Groupama ci stiamo già muovendo per restare a fianco delle persone: "Consigli", il nostro hub editoriale, serve per tradurre la complessità del risparmio e della previdenza finanziaria. Ma anche "Giochiamo d'anticipo", progetto di educazione finanziaria nelle scuole medie."

La VI edizione dell'Osservatorio rivela un dato significativo: ciò che frena gli italiani è, soprattutto, di natura psicologica: il 56% del campione rimanda le decisioni strategiche, con il 19,4% che, addirittura, lo fa sistematicamente.

Le parole di Aminata Gabriella Fall, divulgatrice ed educatrice finanziaria: "Un dato curioso che emerge dalla ricerca: i giovani sono preparati sugli strumenti speculativi, ma hanno gravi lacune per ciò che riguarda gli strumenti di gestione della liquidità. È un segnale di speranza: ciò implica che i giovani comprendono i meccanismi più complessi, ma hanno bisogno di qualcuno che gli spieghi come la gestione del patrimonio sia formata da un mix di prudenza e ascolto delle proprie esigenze e obiettivi."

Avere coscienza del mondo finanziario odierno e capire come, nonostante gli strumenti di intelligenza artificiale siano sempre più al centro della nostra quotidianità, il vero vantaggio competitivo è, e resterà, l'essere umano.