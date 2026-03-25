ULTIME NOTIZIE 25 MARZO 2026

Italian Design Week 2026 a Washington: Rigenerazione e Re-Design

Washington DC, 25 mar. (askanews) - A Washington DC si è conclusa la quinta edizione della Italian Design Week (IDW), contestualmente alla decima edizione dell'Italian Design Day, appuntamento di punta per il dialogo tra Italia e Stati Uniti su design, industria e diplomazia. L'evento si è svolto presso l'Ambasciata d'Italia nella capitale americana, nel cuore istituzionale della città, e ha accolto istituzioni, imprese, architetti, ingegneri e stakeholder attorno al tema "Regeneration" / "Re Design".

Il filo conduttore dell'edizione 2026 è la rigenerazione, intesa come risposta alle trasformazioni urbane, industriali, ambientali e sociali, non solo come sostenibilità ma come vera riconfigurazione di spazi, oggetti, idee e relazioni.

L'evento promosso da IMARK, fondata e guidata da Roberta Marcenaro Lyon, con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia negli Stati Uniti e dell'Istituto Italiano di Cultura, ha visto la presenza del Ministro della Cultura Alessandro Giuli in chiusura. Architettura sostenibile e rigenerazione urbana Ambassador della Italian Design Week 2026 l'architetto Mario Cucinella, fondatore e direttore creativo di MCA - Mario Cucinella Architects, riconosciuto esponente dell'architettura sostenibile e orientata al benessere delle persone.

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi