Italiacamp apre ad Abu Dhabi un nuovo Hub per il Made in Italy

Abu Dhabi, 20 nov. (askanews) - Italiacamp ha annunciato l'apertura ufficiale del nuovo Hub for Made in Italy ad Abu Dhabi, una piattaforma dedicata alla crescita e all'internazionalizzazione delle imprese italiane nel contesto economico dinamico del Medio Oriente nei settori dell'Energia, Finanza, Agritech, Manifattura, Turismo, Innovazione e AI.

"Italiacamp ad Abu Dhabi .- ha detto Leo Cisotta, general manager Italiacamp EMEA FZCO -

è una scommessa iniziata qualche mese fa e che sta diventando oggi realtà: un'esperienza che abbiamo fortemente voluto e che oggi trova in questo Hub che vedete la sua realizzazione plastica. Non abbiamo fatto altro che replicare da un punto di vista di visione, di missione quello che abbiamo già fatto in altri luoghi del mondo, in Italia, negli Emirati, a Dubai e oggi ad Abu Dhabi, che rappresenta per noi una scelta molto strategica per cercare di attrarre sempre più realtà italiane in settori anche differenziati che possano essere capaci di avere successo in un contesto estremamente competitivo come quello che gli Emirati rappresentano".

Situato al 37esimo piano della Sky Tower in Reem Island, l'Hub vuole offrire alle aziende italiane e dell'area del Golfo una base operativa e relazionale stabile nella capitale degli Emirati Arabi Uniti, favorendo connessioni strategiche, scambi commerciali e sinergie istituzionali. "Il Made in Italy - ha aggiunto Lorenzo Fanara, Ambasciatore d'Italia negli Emirati Arabi Uniti - è conosciuto dappertutto, non solo nel mondo arabo, ma in particolare nel mondo arabo si ha una grande domanda per la bellezza dell'Italia, la bellezza costituita certamente dal fascino del lusso, ma anche dall'innovazione, dalla bellezza della tecnologia italiana e i dati dell'export negli Emirati lo confermano, il nostro export cresce a due cifre e a fine anno probabilmente raddoppieremo i dati delle nostre esportazioni rispetto a tre anni e mezzo fa".

Attraverso una rete qualificata di partner locali, istituzioni e stakeholder regionali, l'Hub favorisce la collaborazione tra le eccellenze italiane e i principali attori economici di Abu Dhabi, in linea con la visione strategica della città basata su innovazione, sostenibilità e diversificazione economica.