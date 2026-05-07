ULTIME NOTIZIE 07 MAGGIO 2026

Italia-Usa, Tajani: con Rubio non parleremo delle battute di Trump su Meloni

Roma, 7 mag. (askanews) - "Gli incontri tra il ministro degli Esteri e il segretario di Stato Usa non sono sulle battute. Credo che neanche l'incontro tra il Papa e Rubio sia stato sulle battute". Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di una conferenza stampa alla Camera, rispondendo a un cronista che gli chiedeva se domani nell'incontro con Marco Rubio, parlerà anche degli ultimi 'affondi verbali' di Donald Trump nei confronti della premier Giorgia Meloni.

"Quello che conta per noi sono le relazioni Transatlantiche. Siamo assolutamente convinti che l'Europa abbia bisogno degli Stati Uniti che gli Stati Uniti nel contempo abbiano bisogno dell'Europa. Se ci sono cose con le quali non siamo d'accordo lo diciamo, lo abbiamo detto e lo diremo perché essere alleati è questo: sempre a testa alta, convinti della nostra posizione. L'italia intende giocare un ruolo", ha aggiunto il vicepremier.

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