Italia-Usa, Meloni: ho fatto investimento politico, non mi pento di nulla

Roma, 8 lug. (askanews) - "Non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato ad Ankara interpellata sulla sua reazione agli attacchi di Trump.

"Avevo detto che non sarei tornata su questo argomento e non tornerò su questo argomento. Per quello che riguarda l'investimento politico, io non mi pento di nulla di quello che ho fatto. Io ho fatto un investimento politico per convinzione sull'unità dell'Occidente, l'ho rivendicata a 360 gradi, non è una strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Donald Trump", ha aggiunto.

"L'ho fatto - ha ricordato - con tutti gli gli interlocutori che ho trovato di fronte. Con Donald Trump c'erano delle affinità, ci sono delle affinità su alcuni temi della politica all'immigrazione, la cultura woke, quindi ritenevo che potesse essere più semplice. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea su quale sia l'interesse italiano, perché le scelte che io faccio non sono scelte di piccolo cabotaggio, dettate da scelte elettorali".

"Io ho una strategia in testa e quella strategia è figlia di che cosa secondo me è nell'interesse nazionale italiano e secondo me nell'interesse nazionale italiano ed europeo c'è l'unità e il rafforzamento dell'unità occidentale", ha concluso.