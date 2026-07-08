Italia-Usa, Donzelli: anche agli amici, se sbagliano, bisogna dire no

Roma, 8 lug. (askanews) - "Il rapporto l'Italia lo tiene con gli Usa a prescindere da chi siano governati gli Usa e secondo noi dovrebbe essere anche a prescindere da chi governa l'Italia. L'amicizia tra il popolo italiano e il popolo americano è stata, dal dopoguerra in poi, la garanzia di democrazia e dei valori occidentali. Deve avere un valore addirittura maggiore di chi governa le due nazioni tanto è vero che l'Italia aveva un ottimo rapporto anche con Biden. Non anteponiamo né chi governa né i post sui social all'interese della convergenza e dell'amicizia tra le due nazioni". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

"Il fatto che sono due nazioni che devono essere unite - ha aggiunto - non vuol dire si debba sempre dire sì a tutto. Su Sigonella Meloni e il governo hanno difeso gli accordi e anche agli amici se sbagliano si dice di no".