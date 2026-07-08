ULTIME NOTIZIE 08 LUGLIO 2026

Italia-Usa, Donzelli: anche agli amici, se sbagliano, bisogna dire no

Roma, 8 lug. (askanews) - "Il rapporto l'Italia lo tiene con gli Usa a prescindere da chi siano governati gli Usa e secondo noi dovrebbe essere anche a prescindere da chi governa l'Italia. L'amicizia tra il popolo italiano e il popolo americano è stata, dal dopoguerra in poi, la garanzia di democrazia e dei valori occidentali. Deve avere un valore addirittura maggiore di chi governa le due nazioni tanto è vero che l'Italia aveva un ottimo rapporto anche con Biden. Non anteponiamo né chi governa né i post sui social all'interese della convergenza e dell'amicizia tra le due nazioni". Lo ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fdi, a margine di una conferenza stampa alla Camera.

"Il fatto che sono due nazioni che devono essere unite - ha aggiunto - non vuol dire si debba sempre dire sì a tutto. Su Sigonella Meloni e il governo hanno difeso gli accordi e anche agli amici se sbagliano si dice di no".

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi