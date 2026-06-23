ULTIME NOTIZIE 23 GIUGNO 2026

Italia-Usa, Crosetto: io a Villa Taverna? Hamburger sempre buonissimi

Roma, 23 giu. (askanews) - "Quand'è? Che giorno è? Giovedì. Se ho tempo volentieri, gli hamburger sono sempre stati buonissimi": ha risposto brevemente così il ministro della Difesa Guido Crosetto, parlando con i giornalisti al termine dell'intervista del direttore Maurizio Belpietro alla kermesse del quotidiano La Verità a Roma, a chi gli chiedeva se giovedì 2 luglio andrà a Villa Taverna (residenza dell'ambasciatore Usa in Italia) per le celebrazioni del 4 luglio e del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.

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