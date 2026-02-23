ULTIME NOTIZIE 23 FEBBRAIO 2026

Italia-Libano, Stefania Craxi: Libano tassello importante

Roma, 23 feb. (askanews) - "Il Libano rappresenta un tassello importante nel mosaico geografico, istituzionale e politico del sistema internazionale: il suo destino non riguarda solo il quadrante mediorientale, ma si riflette sulla stabilità, sulla sicurezza e sugli equilibri del Mediterraneo allargato e quindi del Vecchio Continente". Lo ha affermato la senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, promotrice dell'evento

"Per un Libano democratico e sovrano" a Palazzo Madama, presso la Sala "Caduti di Nassirya", con la partecipazione di Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), dell'ambasciatrice del Libano in Italia, Carla Jazzar, del direttore generale di "Agenzia Nova", Fabio Squillante e di Talal Khrais, corrispondente da Roma dell'agenzia di stampa governativa libanese "Nna".

