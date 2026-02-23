Italia-Libano, Enrico Borghi: garantire transizione complessa

Roma, 23 feb. (askanews) - "Per un Libano democratico e sovrano". E' il titolo della conferenza stampa svoltasi a Palazzo Madama, presso la Sala "Caduti di Nassirya", evento organizzato su iniziativa della senatrice Stefania Craxi, presidente della commissione Esteri e Difesa del Senato, con la partecipazione di Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva e componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), dell'ambasciatrice del Libano in Italia, Carla Jazzar, del direttore generale di "Agenzia Nova", Fabio Squillante e di Talal Khrais, corrispondente da Roma dell'agenzia di stampa governativa libanese "Nna".

Per il senatore Borghi, un "momento da accogliere per l'Italia, per l'Europa, per le relazioni del Mediterraneo" e per consentire la "transizione complessa" di un Paese come il Libano. In un contesto caratterizzato dalla caduta del regime di Assad in Siria - che storicamente ha condizionato il sistema istituzionale libanese - e dall'indebolimento dell'influenza regionale iraniana, il vicepresidente di Italia Viva ha spiegato che un Paese come l'Italia, che nelle relazioni mediterranee trova un "elemento strutturale della propria identità", ha interesse e necessità a promuovere iniziative che favoriscano il recupero della sovranità del Libano.