ULTIME NOTIZIE 20 MAGGIO 2026

Italia-India, Meloni: interscambio commerciale a 20 mld alla portata

Roma, 20 mag. (askanews) - "Ci diamo l'obiettivo di far crescere il nostro già solido interscambio commerciale fino a 20 miliardi di euro dagli attuali 14 nei prossimi tre anni, cioè entro il 2029: obiettivo molto ambizioso, alla portata, anche sfruttando il potenziale dell'accordo di libero scambio sottoscritto tra Unione Europea e India". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel corso delle dichiarazioni congiunte a Villa Pamphilj dopo l'incontro con il primo ministro indiano Modi.

"È un obiettivo alla portata - ha insistito la presidente del Consiglio - anche perché i nostri ecosistemi economici e produttivi sono altamente complementari. La dimensione, le infrastrutture digitali, il dinamismo innovativo indiano si combinano molto bene con la forza industriale italiana, l'eccellenza manifatturiera, la capacità di integrazione tecnologica".

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