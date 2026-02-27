Italia-Golfo, Di Maio: grandissima opportunità nostre eccellenze

Roma, 27 feb. (askanews) - "In questo momento storico il Golfo non è soltanto un gruppo di Paesi che rappresenta per noi per l'Italia un grande partner politico e strategico, è anche una grandissima opportunità per la crescita economica e la prosperità delle nostre imprese. Se guardiamo a paesi come l'Arabia Saudita nei prossimi dieci anni ci sono da costruire tutte le infrastrutture per Expo 2030 e dei mondiali di calcio, ma se guardiamo anche agli Emirati, ai grandi investimenti nell'IA, e poi gli investimenti nei temi dello sport, della cultura, i poli museali: questi sono paesi che stanno investendo trilioni di dollari nella trasformazione delle loro economie interne e dei loro paesi. E mai come in questo momento le aziende europee ed italiane, le eccellenze che seguono il percorso di MSDesk sono di vitale importanza per la corretta riuscita di questi progetti nel Golfo. C'è una grande alleanza da fare, sulla grande esperienza delle nostre imprese, sulle capacità dei nostri lavoratori, sulla grande managerialità dei nostri manager e sulla grande capacità di visione dei nostri imoprenditori. Il consiglio che posso dare è di non andare all'avventura, affidarsi a professionisti, alle ambasciate, a coloro che conoscono questi business environment in modo da poter fare sistema e affrontare grandi sfide per far crescere il proprio business ma anche per dare un grande contributo indelebile alla trasformazione dei paesi del Golfo".

Lo ha dichiarato Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell'Unione Europea per la Regione del Golfo, in occasione dell'incontro promosso da MSDesk Italy nella cornice della Corte d'Avalos - Castello Ducale di Monte San Giovanni Campano, momento di confronto operativo tra rappresentanti istituzionali italiani e diplomatici dell'area araba.