ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Italia-Francia, Salvini: non è insulto dire a Macron "tàches al tram"

Rimini, 27 ago. (askanews) - "L'insulto vuol dire offendere qualcuno sul tuo aspetto fisico, sulla tua famiglia. Dire a una persona che reiteratamente dice 'Siamo pronti a combattere' che io non ho nessuna intenzione che i figli degli italiani vadano a combattere in Russia e Ucraina non è un insulto, è un ragionamento". Il vicepremier Matteo Salvini al Meeting di Rimini ha difeso le sue parole sul presidente francese Emmanuel Macron.

"'Tàches al tram' in milanese, c'è anche la versione napoletana, la versione romana, è qualcosa di simpatico per dire 'vai avanti te che a me vien da ridere', citando qualcosa di cinematografico", ha spiegato Salvini. "Con tutto il rispetto per la massima carica francese che continua a dire 'Vi offro io l'ombrello nucleare. Il 14 luglio ha detto 'Siamo pronti a combattere'. No, non facciamo lavorare i militari per chiudere il conflitto fra Russia e Ucraina. Facciamo lavorare gli ambasciatori e i diplomatici".

"Quando parti per fare la guerra in Russia, da Napoleone a Hitler non finisce mai bene - ha proseguito -. Quindi i nostri figli non sono pronti a combattere. Punto e basta. Se vuole andarci Macron, ci vada Macron".

Sulla reazione francese, Salvini ha ironizzato: "Con quello che scrivono su di me dovrei convocare gli ambasciatori di tre quarti del mondo ogni settimana". La Francia poi, ha sottolineato, ha i suoi problemi: "C'è una situazione economica e sociale complessa, nelle banlieue parigine e non solo", ha aggiunto, "ma non dico nulla perché ho visto che il governo francese andrà in aula a chiedere la fiducia l'8 settembre".

"Il governo italiano tutto, non il ministro Salvini, non manderà mai un soldato italiano a combattere, a sparare, a morire in Russia o in Ucraina. Punto. Su questo nessuno mi farà mai cambiare idea", ha concluso il vicepremier.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi