ULTIME NOTIZIE 23 AGOSTO 2025

Italia-Francia, Piantedosi: da Salvini messaggi legittimi

Rimini, 23 ago. (askanews) - "Matteo Salvini è un leader politico e quindi utilizza a volta una terminologia molto forte per veicolare in maniera altrettanto forte i suoi messaggi che in democrazia sono legittimi e leciti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, commentando lo 'scontro' diplomatico tra Salvini e Macron.

"Al di là della diplomazia ufficiale, la politica - soprattutto da parte dei leader politici - ha aggiunto Piantedosi a margine del Meeting di Rimini - sotto tutte le latitudini, anche in Francia, si alimenta e si esercita anche attraverso espressioni forti. Molto spesso, anche aldilà di come si leggono, servono a conquistare dei commenti.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi