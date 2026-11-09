Italia e USA insieme per rispolverare la cultura occidentale

Roma, 9 nov. (askanews) - Riportare in auge i valori della cultura greco-romana per capire la loro centralità nell'Occidente moderno. Si è tenuta presso Sala del Refettorio l'incontro "Classical Foundations and Moral Authority", promosso dal National Endowment for the Humanities. Un vero e proprio momento di confronto culturale tra Italia e USA, con la partecipazione di diversi esponenti provenienti da Oltreoceano che hanno sottolineato la similitudine delle radici tra i due Paesi e il peso specifico che la civiltà greco-romana ha nella nostra società.

Le parole di Michael McDonald, Chairman of Nation Endowment for the Humanities: "È molto importante poter sfruttare conferenze come questa odierna, per continuare il dialogo, anche quando abbiamo momenti di disaccordo tra i leader politici dei due Paesi. Penso che stiamo dimostrando che ci sono legami di affetto tra Italia e America che rimarranno senza dubbio molto allineati."

Il commento di Onorevole Margherita Cassano, Corte Suprema di Cassazione: "Il seminario di oggi costituisce un'occasione molto utile per riflettere tutti insieme, secondo anche diverse prospettive ideali e culturali, sul concetto di democrazia e sui valori fondamentali sanciti nella prima parte della Costituzione italiana, a partire dal principio di dignità delle persone, di centralità della persona in quanto tale, di uguaglianza".

Una cooperazione che va oltre quelle che sono le odierne vicende geopolitiche.

L'intervista a Natasha Jacome, President and CEO of The Wilson Center: "La famiglia, a volte discute, a volte ci sono incomprensioni, ma le nostre storie sono così intrecciate e i nostri valori così connessi. È ancora più importante, in questi tempi, assicurarci di creare opportunità come quella di oggi: per scambiare, per continuare l'asse tra Washington D.C. e Roma, ma in generale anche Europa o ovunque ci sia la necessità di creare un dialogo onesto e sincero, per ad essere partner."

L'alleanza tra il NEH e il Consiglio Nazionale delle Ricerche parte dai primi anni del nuovo millennio. Oltre 14 milioni di dollari investiti su più di 200 progetti in Italia, a riprova di come l'interesse Americano vada oltre il semplice investimento, trasformandosi in cura e conservazione del Patrimonio Culturale occidentale.