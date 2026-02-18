ULTIME NOTIZIE 18 FEBBRAIO 2026

Italia deve risarcire Sea Watch, Meloni: "Decisione lascia senza parole"

Roma, 18 feb. (askanews) - La decisione dei giudici di far risarcire la nave Sea Watch "lascia senza parole". Lo dice la premier Giorgia Meloni in un video.

"Vi ricordate, Karola Rakete - chiede Meloni - che nel 2019 speronò una motovedetta della Guardia di Finanza per portare con la nave che comandava degli immigrati irregolari in Italia? Non solo all'epoca la Rakete è stata assolta perché secondo alcuni magistrati è consentito forzare un blocco di polizia in nome dell'immigrazione illegale di massa, ma oggi i giudici prendono un'altra decisione che lascia letteralmente senza parole".

"Hanno condannato lo Stato italiano a risarcire con 76.000 euro, sempre degli italiani, la ONG proprietaria della nave capitanata dalla Rakete perché dopo lo speronamento ai danni dei nostri militari l'imbarcazione era stata giustamente trattenuta e posta sotto sequestro. Decisione della magistratura commentata felicemente dall'ONG che dichiara testualmente: il diritto ancora una volta dà ragione alla disobbedienza civile. Allora la mia domanda è ma il compito dei magistrati è quello di far rispettare la legge o quello di premiare chi si vanta di non rispettare la legge?", afferma la premier.

