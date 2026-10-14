ULTIME NOTIZIE 14 OTTOBRE 2026

Italia alla guida della missione Kfor in Kosovo, cerimonia a Pristina

Pristina, 14 ott. (askanews) - Il generale di divisione italiano, Roberto Vergori, ha assunto la guida della Kosovo Force (Kfor), subentrando al generale turco Ozkan Ulutas. Nelle immagini, la cerimonia al quartier generale della missione, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto.

Vergori è il quindicesimo comandante italiano della forza multinazionale, impegnata dal 1999 a garantire la sicurezza e la stabilità del Kosovo, in un contesto regionale ancora segnato dalle tensioni tra Belgrado e Pristina.

"Le preoccupazioni non sono aumentate in questo periodo, sono quelle che ci sono state negli ultimi anni. È il motivo per cui noi ci siamo sempre impegnati in questa zona dei Balcani, perché la prima cosa per noi è garantire la sicurezza, intanto nei confini di casa, e questo è uno dei nostri confini", ha spiegato Crosetto, parlando con i giornalisti al termine della cerimonia. Il ministro ha inoltre sottolineato che l'impegno italiano nella regione continuerà anche nell'eventualità di una riduzione della presenza internazionale in Kosovo. "Lo facciamo questa volta riprendendo il comando col generale Vergori, lo facciamo con un impegno che proseguirà anche quando Kfor diminuirà il suo impegno in Kosovo, perché per noi i Balcani rappresentano un punto di riferimento per la nostra sicurezza" ha detto Crosetto.

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