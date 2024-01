Italia-Africa, Mattarella: valore pace a rischio, sfida comune

Roma, 29 gen. (askanews) - "Ci sfidano cause comuni che vedono a rischio il valore della pace e, quindi, del destino dell'umanità". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel discorso al brindisi per la cena con le autorità del vertice Italia-Africa.

"Esplorare lo straordinario potenziale di sviluppo delle relazioni tra Africa ed Europa sul terreno politico, per spegnere i focolai di tensione e di conflitto, sul terreno economico, per realizzare una produzione sostenibile e un'equa distribuzione delle risorse, per accrescere il patrimonio delle nostre rispettive culture, è il compito che sta dinanzi a noi", ha osservato Mattarella.