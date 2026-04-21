Italgas, soci approvano bilancio 2025: anno trasformativo, ora l'IA

Torino, 21 apr. (askanews) - I soci di Italgas danno il via libera al bilancio del 2025 e approvano la distribuzione di un dividendo record da 43,2 centesimi per azione. "Abbiamo alzato l'asticella dei nostri traguardi con l'acquisizione di 2i Rete Gas", ha detto il presidente Paolo Ciocca, aprendo i lavori dell'assemblea nella sede storica di Torino.

Il 2025, ha aggiunto l'Ad Paolo Gallo, è stato per Italgas "un anno trasformativo" che ha permesso di arrivare a garantire ai soci un ritorno complessivo del 343% nei 10 anni dal ritorno in Borsa. Lo sguardo è ora sul 2026. "Noi abbiamo di fronte un anno molto importante perché, come si vede anche dai documenti presentati in assemblea, il 2026 è un anno in cui noi dovremmo riuscire a conseguire un livello di sinergie molto elevato che è sulla traiettoria che ci porterà ai 250 milioni nel 2031, però ovviamente riuscirlo a fare in un anno solo non è una banalità, non è scontato ed è per questo che noi monitoriamo su base mensile l'avanzamento di tutti i progetti".

Il futuro sarà sugli gli investimenti in tecnologia, con attenzione allo sviluppo di soluzioni legate all'intelligenza artificiale. "L'altra grande sfida che abbiamo di fronte è l'utilizzo esteso dell'intelligenza artificiale per migliorare i nostri processi, per renderli più efficienti e qui partiamo da un elemento di vantaggio. Italgas è una piattaforma digitale avanzata, unica al mondo, abbiamo la qualità dei dati raccolti in tutti questi anni, una qualità molto elevata e noi quindi possiamo far leva su questi due elementi per sviluppare algoritmi di intelligenza artificiale anche generativa che ci permettono di accelerare sui processi, di renderli più efficienti e di ridurre evidentemente l'impegno e poter far sì che le risorse umane che oggi magari si dedicano ad attività che non hanno grande contenuto possano invece dedicarsi ad attività maggior contenuto". I primi risultati vengono definiti "promettenti, perché la velocità di sviluppo è superiore a quello che ci si aspettava".