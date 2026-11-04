Italgas, dieci anni dal ritorno in Borsa: ora ha orizzonte europeo

Roma, 4 nov. (askanews) - Sono passati dieci anni dal ritorno in Borsa di Italgas. Era il 7 novembre di dieci anni fa. Da allora il gruppo di distribuzione del gas, ha portato la sua capitalizzazione da 3 a 9 miliardi e raddoppiato il dividendo distribuito agli azionisti. Soprattutto si è trasformato in una società con un orizzonte europeo. Come ha sottolineato l'amministratore delegato, Paolo Gallo che è stato il manager della quotazione dieci anni fa, adesso il gruppo parla greco con l'acquisizione della società greca di distribuzione del gas e presto parlerà anche portoghese grazie all'ingresso in Floene in cui giocherà un ruolo industriale.

Paolo Gallo, amministratore delegato Italgas: "Noi abbiamo l'obiettivo di costruire una piattaforma europea di distribuzione del gas. Siamo in Grecia, a breve dovremmo essere anche in Portogallo. Guardiamo all'Europa come l'area diciamo di nostra elezione perché crediamo che le dimensioni facciano la differenza e lo abbiamo dimostrato in questi anni. Crediamo che gli obiettivi europei, per quanto molto ambiziosi di transizione energetica non si possono raggiungere se non con un contributo determinante delle infrastrutture del gas e delle molecole. Continuiamo sul percorso di ricerca di nuove tecnologie per la decarbonizzazione delle molecole di metano e l'idrogeno. Continuiamo ad investire in quella direzione e continuiamo nel percorso che abbiamo già iniziato con un aiuto importante, l'intelligenza artificiale che sarà il fulcro dei prossimi non dieci ma molto meno, dei prossimi due o tre anni".

Per festeggiare i dieci anni di ritorno in Borsa Italgas ha presentato il nuovo marchio. Il nome resta invariato. Cambia il simbolo, che supera la forma univoca della fiamma: nasce dall'incontro di tre elementi distinti, nei colori blu, verde e giallo, che convivono in un unico segno e possono ricordare foglie, gocce, fiamme, flussi.

"La nuova immagine dice che abbiamo fatto una fotografia dopo 10 anni, siamo profondamente diversi da come eravamo 10 anni fa ed era giusto cambiare. Il nuovo logo mi piace molto. È un logo semplice - ha detto Gallo - se guardate c'è i qualche rimando al passato, quando sopra la L di Italgas c'era una fiamma quindi, c'è qualche ricordo anche del passato, perché poi alla fine 190 di Storia, ormai entriamo nel 190esimo anno, lo festeggeremo il prossimo anno, non si possono dimenticare".