Ita Airways, Eberhart: potremmo riprendere elementi del marchio Alitalia

Roma, 4 giu. (askanews) - "Ci sono degli elementi del brand Alitalia che ci interessano. Stiamo considerando di riprendere questi elementi e integrarli in un certo modo nel brand Ita, ma il brand Ita non sparisce: il marchio Ita è quello su cui abbiamo investito negli ultimi anni e rimarrà il marchio di questa compagnia". Lo ha affermato l'amministratore delegato di Ita Airways, Joerg Eberhart a margine del convegno "Tra un'epoca e un'altra: verso quale trasporto aereo?", promosso a Roma dall'Enac per la presentazione del Fact Book 2026.

"Ci sono dei simboli molto forti come il timone, un simbolo bellissimo, iconico. E sul timone si possono fare varie cose - ha aggiunto - possiamo riprendere il timone. E' allo studio, non è finito ancora".