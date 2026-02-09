ITA Airways alle Olimpiadi con un'installazione immersiva

Milano, 9 feb. (askanews) - Si chiama Skyway ed è un'istallazione che ITA Airways porta in piazza San Carlo a Milano per raccontare la dimensione dello sport e quella del viaggio. Con le illustrazioni di Emiliano Ponzi e le suggestioni della cabina di un aereo, il progetto rappresenta anche la presenza di ITA alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

"È una installazione immersiva - ha detto ad askanews Sandro Pappalardo, presidente di ITA Airways - che racconta un po' il nostro mondo, ma racconta anche il mondo dello sport. Abbiamo anche una livrea dedicata ai giochi sul nostro Airbus 320, abbiamo un menu dedicato nelle lunghe, abbiamo dei filmati che raccontano i Giochi e tanto altro".

Le Olimpiadi sono una grande occasione, si di condivisione sia di visibilità, ma soprattutto sono un'opportunità per tutto il Paese. "Non potevamo non esserci - ha aggiunto Pappalardo, i Giochi olimpici e paralimpici sono un'eccellenza della nostra Italia. Non potevamo ovviamente non esserci perché ci riteniamo un'eccellenza anche noi del sistema Paese Italia".

E nell'installazione milanese, che gioca tra le nuvole e la neve, si può provare l'intrigante sensazione di essere in più posti contemporaneamente.