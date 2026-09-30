Istat: il caro-energia fa volare i prezzi, l'inflazione al 4,2%

Milano, 30 set. (askanews) - Il caro-energia fa volare i prezzi, a settembre l'inflazione registra una variazione pari a +0,7% su base mensile e a +4,2% su base annua. Secondo la stima preliminare dell'Istat a spingere sull'acceleratore l'andamento dei prezzi degli energetici e quello degli limentari non lavorati, ma crescono a ritmo più sostenuto anche i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +2,6% a +2,9%) e dei Servizi relativi ai trasporti (da +0,8% a +1,6%). Complessivamente i prezzi dei prodotti del "carrello della spesa" accelerano a +1,7%. Con l'aumento dei prezzi si registra a settembre ancun calo della fiducia dei consumatori e delle imprese.