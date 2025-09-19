ULTIME NOTIZIE 19 SETTEMBRE 2025

Israeliani protestano alla frontiera con Gaza: basta guerra

Gaza (frontiera nord), 19 set. (askanews) - "Non capisco come potrei restare a casa mentre il mio Paese sta uccidendo così tante persone, sta facendo morire di fame così tante persone, e non c'è nient'altro che possiamo fare se non stare qui in solidarietà con il popolo di Gaza che sta morendo in massa a causa del genocidio israeliano". Lo dice uno dei manifestanti israeliani che partecipano a una protesta organizzata da attivisti di sinistra al confine con la Striscia di Gaza.

"Siamo venuti qui per chiedere quattro cose: fermare questo genocidio, rompere l'assedio, boicottare Israele e liberare la Palestina", dice un'altra attivista. "È nostro dovere venire qui. È nostro dovere fare di più per fermarlo e non permettere che accada".

