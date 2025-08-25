ULTIME NOTIZIE 25 AGOSTO 2025

Israele uccide 4 reporter: il caos subito dopo il raid sull'ospedale

Khan Younis, 25 ago. (askanews) - Quattro giornalisti sono stati uccisi in un raid israeliano che ha colpito l'ospedale Nasser a Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Queste immagini sono state girate nei momenti immediatamente successivi al bombardamento, fra il fumo che invade l'aria, le macerie, le persone che corrono per aiutare i feriti nella confusione più totale.

Tra i morti figurano operatori della stampa locale e internazionale: Hussam Al-Masri, fotoreporter per Reuters, Mohammed Salama, fotoreporter per Al Jazeera, Mariam Abu Daqa, collaboratrice di Independent Arabia e Associated Press, Moath Abu Taha, giornalista per NBC News.

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
