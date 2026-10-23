Israele: sparatoria a Hebron, "uccisi due aggressori palestinesi"

Hebron, 23 ott. (askanews) - Nelle immagini le forze di sicurezza israeliane lanciano gas lacrimogeni sul luogo di una sparatoria avvenuta nella città di Hebron, in Cisgiordania, zona particolarmente delicata, dove, secondo fonti ufficiali israeliane, almeno cinque persone sono rimaste ferite e due presunti aggressori palestinesi sono stati uccisi.

Il conflitto a fuoco sarebbe durato all'incirca 20 minuti, poi sono proseguite le operazioni di ricerca dell'esercito israeliano che ha definito un cordone di sicurezza intorno all'area.