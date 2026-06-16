ULTIME NOTIZIE 16 GIUGNO 2026

Israele, Smotrich: "Ieri abbiamo annullato l'accordo di Hebron"

Milano, 16 giu. (askanews) - Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato di aver revocato un accordo di governo in vigore da decenni per un importante sito sacro nella città di Hebron, in Cisgiordania, trasferendo i poteri controllati dai palestinesi a Israele. "Abbiamo di fatto annullato l'Accordo di Hebron e restituito questa antica città alla nostra responsabilità", ha affermato riferendosi al sito sacro della Grotta dei Patriarchi, situato all'interno dell'H2, un settore della città controllato da Israele che ospita circa 40.000 palestinesi e circa 200 famiglie di coloni israeliani.

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