Israele, seconda giornata di consultazioni per il nuovo governo

Tel Aviv, 5 nov. (askanews) - L'ago della bilancia per la formazione del nuovo governo israeliano potrebbero davvero essere i partiti arabi. Il Presidente Isaac Herzog incontrerà in giornata i principali partiti nell'ambito delle consultazioni per la formazione del nuovo esecutivo dello Stato ebraico. Herzog, che ieri ha visto le formazioni minori, incontrerà in mattinata i partiti religiosi e i Democratici, proseguendo con le liste arabe e infine in serata i due principali partiti: lo Yashar di Gadi Eisenkot e il Likud del Primo Ministro uscente, Benjamin Netanyahu. L'Autorità Nazionale Palestinese ha fatto sapere che sarebbe disposta a collaborare con un governo guidato da Gadi Eisenkot - leader dell'opposizone israeliana - a condizione che rispetti i diritti dei palestinesi. Dal canto suo il primo ministro Netanyahu ha sostenuto che un governo appoggiato dai partiti arabi non sarebbe in grado di affrontare la minaccia dell'Islam radicale, accusando tali formazioni di sostenere il terrorismo.

Secondo la legge israeliana, il compito di Herzog è quello di individuare il parlamentare che, a suo avviso, ha le maggiori probabilità di riuscire a formare un governo, a prescindere da quale sia il partito che ha ottenuto il maggior numero di seggi.