Israele saluta l'ultimo ostaggio, a Tel Aviv una grande cerimonia

Roma, 28 gen. (askanews) - Un convoglio della polizia trasporta il corpo dell'ultimo ostaggio di Gaza, Ran Gvili, l'agente ucciso durante l'assalto del 7 ottobre 2023 e rimpatriato lunedì 26 gennaio 2026. Il convoglio, salutato con bandiere israeliane ai bordi delle strade da cittadini e colleghi, è partito dalla base militare di Camp Shura, nel centro di Israele, e porterà la salma di Gvili nella sua città Natale, Meitar, nel Sud, dove sarà sepolto.

La restituzione di quest'ultimo ostaggio ha reso possibile la riapertura di Rafah, valico cruciale per la distribuzione degli aiuti umanitari.

Una grande cerimonia in Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv ha radunato centinaia di persone che con un cronometro hanno contato alla rovescia i giorni di prigionia degli ostaggi a Gaza fino all'ultimo segnato dal ritorno a casa dei resti del poliziotto.