Israele, Saar: paesi Ue creino Stato palestinese "nel loro territorio"

Roma, 8 set. (askanews) - Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha affermato che se paesi europei come la Spagna e la Francia sono "così entusiasti di creare uno Stato palestinese", possono farlo "nel proprio territorio". Saar, parlando durante una conferenza stampa a Budapest insieme al suo omologo ungherese Peter Szijjarto, riferendosi alle relazioni con l'Ue, ha dichiarato: "Se sono così entusiasti di creare uno Stato palestinese, hanno territori enormi, la Spagna e la Francia. Se sono così entusiasti di farlo, possono farlo nel loro territorio. Non metteremo a rischio Israele con confini indifendibili".

"Abbiamo deciso e ho annunciato oggi che non permetteremo a due ministri spagnoli di entrare in Israele e che non avremo alcun tipo di rapporto con loro dopo le loro continue dichiarazioni antisemite e anti-israeliane" ha aggiunto.

"Non permetteremo all'Autorità Palestinese, con l'aiuto di paesi stranieri, di dettare o determinare lo status finale dei territori contesi tra noi e i palestinesi. È un'illusione pensare che il futuro della Giudea e della Samaria, culla del popolo ebraico, sarà determinato a Parigi, a Madrid o a Bruxelles. Sarà determinato solo a Gerusalemme".