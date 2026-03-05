ULTIME NOTIZIE 05 MARZO 2026

Israele riaprirà il suo spazio aereo ai voli in partenza da domenica

Milano, 5 mar. (askanews) - Il Ministro dei Trasporti israeliano Miri Regev ha annunciato la decisione di riaprire lo spazio aereo israeliano ai voli in partenza a partire da domenica. "Pochi minuti fa abbiamo completato una valutazione della situazione qui presso l'Autorità Aeroportuale. Stamattina abbiamo accolto i primi passeggeri in arrivo in Israele con le compagnie aeree israeliane. Come ho detto, abbiamo completato la valutazione della situazione e, durante questa valutazione, abbiamo deciso di riaprire i cieli a partire da domenica per i voli in partenza. Tutto ciò, ovviamente, è soggetto alla situazione della sicurezza. Vi terremo informati sui dettagli nel corso della giornata", ha detto il ministro in un video preregistrato.

