Israele riapre insediamento in Cisgiordania sgomberato nel 2005

Ganim (Cisgiordania), 13 ago. (askanews) - I coloni israeliani sono tornati nell'insediamento di Ganim, nel nord della Cisgiordania, da cui erano stati sgomberati nel 2005. Le famiglie della comunità di Ganim sono tornate con decine di roulotte e prefabbricati, in occasione della riapertura ufficiale dell'insediamento, avvenuta oltre 20 anni dopo la sua evacuazione nell'ambito del piano di disimpegno. Nel febbraio 2023, la Knesset ha modificato la Legge sul disimpegno con cui si procedette allo sgombero, consentendo agli israeliani di tornare negli insediamenti evacuati.

"Ventuno anni dopo il terribile peccato dell'espulsione da Gush Katif (insediamenti a Gaza, ndr) e dal nord della Samaria, stiamo finalmente cancellando la vergogna di quell'espulsione dal Nord della Samaria", ha dichiarato a Ganim il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, sottolineando: "Quest'estate stiamo fondando 11 nuove comunità e ci stiamo insediando fisicamente sulla terra nel Nord della Samaria. Ce n'erano quattro, e ora ce ne saranno 18, 11 delle quali immediatamente, tra cui Homesh, Sa-Nur, Ganim e Kadim. E ce ne saranno altre in futuro".

"È come una rinascita. Un mese fa qui non c'era niente", afferma Reut Baran, un residente locale.