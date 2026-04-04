ULTIME NOTIZIE 04 APRILE 2026

Israele: raid simultanei su infrastrutture a Beirut e Tiro

Beirut, 4 apr. (askanews) - Le Forze di Difesa Israeliane (IDF), hanno annunciato di aver colpito ripetutamente Beirut. Le immagini mostrano la distruzione causata dai raid israeliani notturni sui sobborghi meridionali della capitale del Libano. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver iniziato a colpire le "infrastrutture di Hezbollah" a Beirut dopo aver distrutto un ponte nel Libano orientale per impedire l'attraversamento dei rinforzi del gruppo sostenuto dall'Iran.

Colpita duramente anche la città di Tiro, nel sud del Libano. Una densa colonna di fumo si alza da i luoghi colpiti mentre i soccorritori scavano tra le macerie, colpito in un altro attacco anche il porto della città.

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