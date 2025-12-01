Israele, proteste sotto casa di Herzog: "No alla grazia a Netanyahu"

Tel Aviv (Israele), 1 dic. (askanews) - A Tel Aviv, decine di manifestanti davanti all'abitazione del presidente israeliano Isaac Herzog, per invitarlo a negare la grazia al primo ministro Benjamin Netanyahu, che l'ha richiesta ufficialmente nel processo per corruzione che lo vede coinvolto.

"Presidente Herzog, lei deve proteggere il popolo israeliano. Non deve proteggere il primo ministro israeliano. Il suo compito è proteggere la democrazia israeliana, il patrimonio, proteggere noi come grande nazione", hanno dichiarato alcune delle persone scese in piazza. "Grazia = Repubblica delle Banane" e "Tu sei il leader, tu sei colpevole" alcuni dei cartelli mostrati.

In un videomessaggio diffuso dopo aver presentato la richiesta di grazia al presidente Herzog, il premier israeliano ha affermato che è nell'interesse nazionale che il processo a suo carico per corruzione, in corso da sei anni, finisca.

"Sono passati quasi dieci anni dall'inizio delle indagini contro di me. Il processo su queste questioni è in corso da quasi sei anni e si prevede che continuerà per molti altri anni", ha detto. Secondo Netanyahu sarebbero stati commessi "gravi crimini" nel costruire il caso contro di lui, per cui il suo interesse personale sarebbe quello di portare avanti il processo per essere scagionato da tutte le accuse. "Ma la sicurezza e la realtà diplomatica - l'interesse nazionale - esigono il contrario", ha proseguito Netanyahu.