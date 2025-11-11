ULTIME NOTIZIE 11 NOVEMBRE 2025

Israele, primo ok alla pena di morte per terroristi. Ben Gvir festeggia

Milano, 11 nov. (askanews) - Un disegno di legge per introdurre la "pena di morte per i terroristi" ha superato la prima lettura nel parlamento israeliano. Questa misura potrebbe applicarsi ai palestinesi condannati per attacchi mortali contro israeliani. L'emendamento al codice penale, proposto dal Ministro della Sicurezza Nazionale di estrema destra Itamar Ben-Gvir e approvato dal Comitato per la Sicurezza Nazionale, è stato approvato con 39 voti favorevoli e 16 contrari. Sono ancora necessarie la seconda e la terza lettura affinché il disegno di legge diventi legge. Per festeggiare il primo sì alla legge Ben Gvir ha distribuito dolcetti tra i banchi della Knesset.

