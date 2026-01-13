Israele parteciperà a prima semifinale Eurovision il 12 maggio

Vienna, 13 gen. (askanews) - Israele, come già annunciato, ci sarà e si esibirà alla prima semifinale dell'Eurovision Song Contest, in programma il 12 maggio a Vienna. A scegliere in che gruppo parteciperà è stato un sorteggio televisivo, mentre sono cinque i paesi che hanno scelto di boicottare la competizione canora a causa proprio della partecipazione di Israele. Anche San Marino sarà nella prima semifinale con l'Italia, tra le 5 big, che nella fase eliminatoria dovrà votare e in cui il nostro artista si esibirà fuori gara. Eurovision Song Contest, il più grande evento musicale televisivo in diretta al mondo, si avvia così al suo 70° anniversario impantanato nel più grande boicottaggio politico di sempre, con solo 35 paesi partecipanti, il numero più basso da quando le iscrizioni sono state ampliate nel 2004.

"Soprattutto in tempi di guerra e crisi, il Song Contest è qualcosa di meraviglioso perché dimostra che la musica può unire le persone oltre i confini nazionali" ha detto il Sindaco di Vienna Michael Ludwig ricordando che l'ultima edizione è stata vista attraverso le televisioni da circa 170 milioni di persone.