Israele, Netanyahu incontra un passeggero del volo Flydubai

Milano, 30 set. (askanews) - Il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato all'aeroporto di Tel Aviv un uomo di nome Yaniv, descrivendolo come uno dei passeggeri che sono riusciti a fare irruzione nella cabina di pilotaggio dell'aereo della Flydubai. Al termine delle prime ricostruzioni Netanyahu ha sostenuto che uno dei due piloti del volo FZ1073, partito da Dubai, avrebbe tentato di far precipitare l'aereo con le persone a bordo. L'uomo si trova ora in custodia delle autorità saudite, ha riferito il premier israeliano.