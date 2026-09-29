ULTIME NOTIZIE 29 SETTEMBRE 2026

Israele, Netanyahu: "I nemici vorrebbero attaccarci in vista elezioni"

Roma, 29 set. (askanews) - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato in un video dalla base aerea di Tel Nof, che ci sono "indicazioni" secondo cui i "nostri nemici" hanno intenzione di compiere un attacco in vista delle elezioni di fine ottobre, senza tuttavia fornire dettagli.

"Abbiamo indicazioni secondo cui, in vista delle elezioni, i nostri nemici tenteranno di attaccarci. Perciò da qui, dalla base aerea, dal braccio lungo dello Stato di Israele, vi lancio un messaggio: non scherzate con noi, né ora né mai. Il nostro braccio lungo vi raggiungerà ovunque e in qualsiasi momento".

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi