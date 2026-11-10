Israele, Netanyahu: dobbiamo formare un governo di unità nazionale

Gerusalemme, 10 nov. (askanews) - Il primo ministro ad interim di Israele, Benjamin Netanyahu, sollecita la formazione di un governo di unità nazionale, mettendo in guardia dalle minacce provenienti dall'Iran e prendendo atto di un cambiamento a livello internazionale in seguito alle elezioni statunitensi della scorsa settimana. "In un futuro molto prossimo, ci troveremo di fronte a pressioni internazionali per scendere a patti con un Iran nucleare e con la perdurante esistenza di un regime che mira alla nostra distruzione", ha dichiarato Netanyahu, parlando alla Knesset nelle seduta inaugurale della nuova legislatura.