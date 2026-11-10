ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Israele, Netanyahu: dobbiamo formare un governo di unità nazionale

Gerusalemme, 10 nov. (askanews) - Il primo ministro ad interim di Israele, Benjamin Netanyahu, sollecita la formazione di un governo di unità nazionale, mettendo in guardia dalle minacce provenienti dall'Iran e prendendo atto di un cambiamento a livello internazionale in seguito alle elezioni statunitensi della scorsa settimana. "In un futuro molto prossimo, ci troveremo di fronte a pressioni internazionali per scendere a patti con un Iran nucleare e con la perdurante esistenza di un regime che mira alla nostra distruzione", ha dichiarato Netanyahu, parlando alla Knesset nelle seduta inaugurale della nuova legislatura.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi