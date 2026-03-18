Israele, morti i due cittadini feriti da un missile iraniano

Tel Aviv, 18 mar. (askanews) - Sono morti i due cittadini israeliani rimasti gravemente feriti in seguito all'impatto di un missile balistico iraniano nel quartiere di Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv. Lo riferisce il servizio di ambulanze Magen David Adom citato da the Times of Israel.
I media ebraici hanno identificato le due vittime: si tratta di una coppia di settantenni che si trovava nella tromba delle scale del loro condominio al momento dell'impatto, indicando che si stavano dirigendo verso il rifugio antiaereo dell'edificio.
La polizia israeliana ha segnalato anche la caduta di frammenti di proiettili nella stessa area, attribuiti ad attacchi iraniani.