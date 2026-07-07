Israele-Libano, confermato prossimo round di colloqui a Roma

Gerusalemme, 7 lug. (askanews) - Il prossimo round di colloqui tra Israele e Libano si terrà a Roma. Lo ha confermato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar, dopo l'intesa quadro raggiunta nelle scorse settimane con il sostegno degli Stati Uniti.

"Meno di due settimane fa Israele, Libano e Stati Uniti hanno raggiunto una storica intesa quadro. Questi colloqui - afferma Saar - proseguiranno la prossima settimana a Roma, in Italia. Noi cerchiamo la pace con i nostri vicini, cerchiamo la pace con il Libano. La pace deve basarsi sulla sicurezza. Israele non ha ambizioni territoriali in Libano".