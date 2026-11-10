ULTIME NOTIZIE 10 NOVEMBRE 2026

Israele, la seduta inaugurale della nuova Knesset dopo le elezioni

Gerusalemme, 10 nov. (askanews) - "Membri della Knesset. Oggi martedì 10 novembre 2026 30 Cheshvan 5787 secondo il calendario ebraico ho l'onore di inaugurare la prima seduta a Gerusalemme della 26esima Knesset". Così il presidente israeliano ha preso la parola in aula nel corso della seduta inaugurale della 26esima Knesset, il parlamento monocamerale d'Israele, quella uscita dalle elezioni legislative del 27 ottobre.

"Vi chiedo questo - ha aggiunto Herzog - siate misurati gli uni verso gli altri. Tendete la mano verso un compromesso, anche tra rivali. Guardatevi a vicenda con generosità. C'è molto lavoro da fare qui, e ciò richiede le capacità e l'esperienza che si trovano in ogni parte di quest'aula".

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