ULTIME NOTIZIE 12 MAGGIO 2026

Israele, la Knesset approva tribunale militare per autori 7 ottobre

Milano, 11 mag. (askanews) - La Knesset, il Parlamento israeliano, ha approvato con 93 voti favorevoli e nessun contrario una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare i terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità durante l'attacco del 7 ottobre 2023.

La legge che gode di un sostegno bipartisan unico nel suo genere, prevede l'istituzione di un tribunale speciale all'interno del sistema di giustizia militare per processare i circa 300 presunti attentatori reclusi nelle carceri del Paese.

"Questi processi sono i processi dei nuovi nazisti moderni, come il processo Eichmann il processo del 1961 al criminale di guerra nazista Adolf Eichmann a Gerusalemme , ma su una scala molto più ampia. Questo passerà alla storia, i nostri figli e nipoti ne verranno a conoscenza in futuro, rimarrà per sempre negli archivi di Stato e dedico questa legge a tutte le vittime, alle loro famiglie, agli ostaggi e alle loro famiglie e al popolo di Israele", ha dichiarato Yulia Malinovsky, membro della Knesset, co-promotrice del disegno di legge.

Il tribunale potrà contestare agli imputati anche il reato di genocidio introdotto da una legge del 1950 che prevede anche la pena di morte. In base alla nuova legge, chiunque sia sospettato, accusato o condannato per i crimini del 7 ottobre non potrà essere rilasciato tramite eventuali accordi per la liberazione dei detenuti.

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