ULTIME NOTIZIE 03 OTTOBRE 2025

Israele intercetta Marinette, l'ultima nave della flotilla per Gaza

Milano, 3 ott. (askanews) - Le immagini diffuse dalla Global Sumud Flotilla mostrano le forze israeliane intercettare la Marinette, l'unica nave rimasta della flotilla umanitaria internazionale diretta verso la Striscia di Gaza, dopo che Israele ha fermato circa 40 imbarcazioni, scatenando proteste in diversi paesi stranieri. Nel video si vede una nave militare accostarsi a Marinette e i soldati israeliani salire a bordo. La barca della flotilla è stata intercettata alle 10.29 ora locale a 42,5 miglia nautiche da Gaza.

ESTERI
7
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi