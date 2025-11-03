ULTIME NOTIZIE 03 NOVEMBRE 2025

Israele identifica i corpi di tre ostaggi riconsegnati da Hamas

Roma, 3 nov. (askanews) - Israele ha ricevuto, tramite la Croce Rossa, i corpi di tre ostaggi, consegnati a una forza dell'IDF all'interno della Striscia di Gaza, come parte dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas.

Le autorità israeliane poche ore dopo ne hanno confermato l'identità L'ufficio del primo ministro ha annunciato che i corpi sono quelli del tenente colonnello Asaf Hamami, del capitano Omer Neutra e del sergente Oz Daniel, le cui famiglie sono state informate.

Dall'inizio della tregua, Hamas ha liberato 20 ostaggi in vita e ha iniziato a restituire le spoglie di quelli uccisi.

Di 28 corpi, 17 sono stati riconsegnati, tra cui quelli di 15 israeliani, di un thailandese e un nepalese. Hamas ha anche consegnato i resti parziali di un ostaggio il cui corpo era già stato recuperato l'anno scorso dall'esercito israeliano.

Gli ultimi tre corpi restituiti sono stati identificati all'Istituto nazionale di medicina legale di Tel Aviv.

ESTERI
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi